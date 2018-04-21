Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe iddialarını da beraberinde getirdi.



Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.



İHA'nın haberine göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yanında silah sesleri yükseldi. Hareketli dakikaların yaşandığı bölgede güvenlik güçleri alarm seviyesine geçti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde silah sesleri ve çatışmaların olduğu görülüyor. Suudi Arabistan’da Kral’a karşı darbe yapıldığı iddiaları gündeme geldi.



Öte yandan Arap medyasında yer alan bilgilere göre Kral Selman bin Abdülaziz’in güvenlik amaçlı askeri hava üssüne götürüldüğü bildirildi.



Wall Street Journal muhabiri Margherita Stancati ise, Salman'ın sarayının üzerinde uçan bir drone'un düşürüldüğünü, darbe girişimi iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.





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