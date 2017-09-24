Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez stada girdi!

Reuters'ın haberine göre başkent Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, bekar erkeklerden ayrı oturtuldu. Stadyumda izleyicilerle buluşan gösteride bir kadın ve bir grup kız çocuğu da yer aldı.
Kutlamalara katılanlardan olan 25 yaşındaki Sultana, "Hayatımda ilk defa bir stadyuma geldim. Şu anda kendimi bu topluma ait hissediyorum. Umarım kadınlara başka izinler de verilir. Örneğin araç kullanma ve seyahat izni." ifadelerini kullandı.
Etkinliği izlemek için bin kilometre uzaklıktaki Tabuk'tan başkente giden Um Abdülrahim el-Şihri de gelecekte kadınların futbol maçlarını izlemek için de stadyuma girmesini umduğunu dile getirirken "Kadınlar artık her yerde. Artık doktorluk yapılabiliyor, Şura Konseyi'nde halkı temsil edebiliyor. Neden ülkemizi ilgilendiren konularda erkeklere katılmayalım ki?" ifadelerini kullandı.
Kadın hakları konusunda dünyadaki en kötü karnelerden birine sahip olan Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanılmasına, eşleri ya da ailelerindeki erkek üyelerinin izni olmadan yurtdışına seyahat etmeleri yasak. 2030 vizyonu olarak açıklanan hedeflerde kadınların haklarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılıyor.
Törene eşi ve çocuklarıyla katılan Issa Daghiri, stadyumda 40 bin seyircinin olduğunu belirtti ve "Umarım bu daha güzel fırsatların gelmesine vesile olur. Ülkemiz, geçen her yıl daha ileriye gidiyor." dedi.
Ulusal Kurtuluş Günü kapsamında 1,5 milyona yakın vatandaş, 17 şehirde bir süredir kutlama gerçekleştiriyor.
- suudi arabistan
- Riyad
- Kral Fahd Stadı
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