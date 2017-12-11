Suudi Arabistan'da sinema yasağı kalkıyor

- Getty Images Kral Fahad Kültür Merkezi'nde yapılan Kısa Film Yarışması gösterimleri, ülkede sinema salonlarına verilecek iznin habercisi olarak görülmüştü (Riyad, 20 Ekim 2017)

Suudi Arabistan yönetimi ülkede önümüzdeki yıldan itibaren halka açık sinema salonlarına izin verileceğini açıkladı. İlk salonların Mart ayında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avan bin Salih el Avad ilk sinema salonlarına lisans verilmeye başlandığını duyurdu.

Yasağın kaldırılmasıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Sinema salonlarının kadınlara açık olup olmayacağı bilinmiyor.

Sinema salonları 70'li yıllarda kapatıılmıştı

Son haftalarda ülkedeki sinema salonlarının yeniden açılabileceğine dair söylentiler dolaşıyordu.

Ülkedeki sinema salonları din adamlarının baskısıyla 1970'li yıllarda kapatılmıştı.

Alınan bu karar son zamanlarda Suudi Arabistan'da toplumsal alandaki özgürlükler adına atılan son adım oldu.

Ülkede kadınların ehliyet almasına ve spor müsabakalarına gidebilmelerine de izin verilmişti. Kadınların 2018'in Haziran ayından itibaren araç kullanabilmeleri bekleniyor.

Ülkedeki reformların arkasında Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın imzası var.

Ülkeyi modernleştirmeyi arzu ettiğini açıklayan Prens Muhammed bin Salman, son aylarda bu doğrultuda adımlar atıyor.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, geçen Haziran ayında veliaht prensi olarak ileride tahta geçmesi beklenen yeğeni Muhammed bin Nayif'in yerine oğlu Muhammed bin Salman'ı getirmişti.

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