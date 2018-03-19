Suudi Arabistan'dan kadınların kıyafetiyle ilgili tarihi açıklama!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkede kadınların 'saygılı ve edepli' giyinmeleri durumunda kara çarşaf giymemeyi tercih edebileceklerini açıkladı.

Reform yanlısı bir çizgi izleyen Muhammed bin Selman'ın ülkesindeki kadınların kıyafetlerine yönelik açıklamaları kritik Washington ziyareti sırasında geldi.

CBS televizyonuna konuşan Muhammed bin Selman, "Şeriat kanunları gayet açık. Kadınlar da erkekler gibi uygun ve saygılı giyinmeliler. Bu özel olarak siyah bir çarşaf giyilmesi ve siyah peçe takılması anlamına gelmiyor. Ne tip uygun ve saygılı kıyafet giyecekleri kararı tamamen kadınlara bırakılmış." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Suudi bir vaiz de, kadınların mütevazı giyinmesi gerektiğini ancak bunun çarşaf giyinmeyi gerektirmediğini söyledi.

Bu açıklamaların Suudi Arabistan'da kadınların giyimine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidileceği anlamına gelip gelmediği henüz bilinmiyor. Zira ülkede kadınların giyimlerine yönelik yazılı bir yasa bulunmuyor. Ancak polis ve yargı uzun süredir kadınların çarşaf ve peçe kullanmasını gerekli kılan katı bir kıyafet uygulamasını zorunlu tutuyor.

Ancak, 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la birlikte Suudi Arabistan'da daha ılımlı bir atmosfer hakim. Kadınlar son yıllarda renkli çarşafları tercih ediyor, ülkenin bazı bölgelerinde ise uzun etekler giyilebiliyor.

Muhammed bin Selman'ın veliaht prens ilan edilmesinin ardından kadınlara araba kullanma hakkının da verilmesi ülkede reformların devam edeceği yönünde beklentileri arttırmıştı.

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