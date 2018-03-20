İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında İran'a sığınan El Kaide lideri Usame bin Ladin'in aile üyelerinin Suudi Arabistan'a teslim edildiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kasımi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, terör örgütü El Kaide liderlerinden bazılarının İran'da bulunduklarına dair iddialarına tepki gösterdi.

Bin Selman'ın El Kaide liderlerinin İran'da bulunduğuna ilişkin ortaya attığı iddiaları "büyük bir yalan" olarak niteleyen Kasımi, Riyad yönetimini El Kaide gibi terör örgütlerinin oluşturulmasında rolü olmakla suçladı.

İranlı sözcü, Afganistan işgalinin ilk yıllarında El Kaide üyelerinin yasa dışı yollardan İran topraklarına girmek istediğini ancak yakalanarak gözaltına alındıklarını belirterek, gözaltına alınanların vatandaşı oldukları ülkelere iade edildiğini aktardı.

Kasımi, İran'a giren kişiler arasında Bin Ladin'in aile üyelerinin de olduğunu ancak Suudi Arabistan'ın talebi doğrultusunda bu kişilerin Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine teslim edildiğini belirtti.

Veliaht Prens Bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalında dün yayınlanan bir röportajında, İran'ı El Kaide'yi desteklemekle itham etmişti. Çok sayıda El Kaide lideri ve üyesinin İran tarafından korunduğunu iddia eden Prens Selman, "İran bunları adalet önüne çıkarmayı veya ABD'ye teslim etmeyi reddediyor." demişti.

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