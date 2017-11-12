Tabutun içine girdi kendi taşıttı! Eskişehir'de vatandaşı güldüren olay!

Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında 20 camiye hediye edilen tabutların teslim sırasında cami cemaatinden Mustafa Suna'nın tabutun içine girerek sağlamlığını denemesi görenleri hem şaşırtırken, hem de güldürdü.



İHA'nın haberine göre, Sarıcakaya Belediyesi ilçe merkezine uzak mesafede bulunan mahallelerde cenaze işlemleri sırasında yaşanan sıkıntılardan dolayı anlamlı bir projeye daha imza attı.

Belediye tarafından satın alınan 20 adet tabut Belediye Başkanı Faruk Güler ve İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı'nın katılımıyla cami imamlarına teslim edildi.





Merkez Cami Kebir Mahallesi Camii'nde gerçekleşen tabut teslimi sırasında yaşanan ilginç bir olay herkesi şaşkına çevirdi.





Cami cematinden emekli imam hatip lisesi öğretmeni Mustafa Suna, tabutun içine girerek sağlamlığını denedi. Bu durum karşısında tabutu teslim edecek olan görevlilerde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Suna'nın tabuta girerek görevliler tarafından belirli mesafede omuzlarda taşındığı sırada, "Faniyi nasıl bilirdiniz ey cemaat?", "İyi bilirdik" şeklinde esprili sözlerin kullanılması orada bulunanları gülümsetti.