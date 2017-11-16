Tacı alınan Itır Esen ortaya çıktı!

HT Magazin’de yer alan habere göre, defilede gözler, Miss Turkey 2017 birincisi olan ancak 15 Temmuz Şehitleri ile ilgili yazdığı tweet yüzünden tacı geri alınan Itır Esen’in üzerindeydi.

Olay sonrası ilk kez görüntülenen Esen, soruları yanıtsız bıraktı.

Itır Esen