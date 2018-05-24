2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Sami Boydak, tutuksuz yargılanan Sema Boydak, İbrahim Boydak, Ayşe Boydak, Mehmet Emin Boydak, Merve Boydak ve Yusuf Boydak ile avukatları hazır bulundu.

Sami Boydak ifadesinde, 2002 yılında Boydak Holding'in görevlendirilmesiyle ABD'ye gittiğini söyledi.

Bu tarihte holding hissedarı değil de maaşlı çalışanı olarak holdinge bağlı Sunset firması için Amerika'da bulunduğunu anlatan Sami Boydak, "Market alışverişini yaptığımız M.F, 'sana yarın bir sürprizim var' diyerek, beni örgüt liderinin yanına götürdü ve onunla tanıştırdı. O tarihte bu ziyaretten rahatsız olmadım. 2004 yılında da M.B, Amerika'ya gelen Memduh Boydak'ın (aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan tutuklu yargılanan eski Boydak Holding yöneticisi) da olduğu bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bizi örgüt liderinin yanına götürdü." diye konuştu.

Dini sohbetlere katıldığını, yardımda bulunduğunu hatırlatan Boydak, Allah rızası için gücü yettiğince yardımcı olduğunu dile getirdi.

Örgütün kendisini kandırdığını aktaran Boydak, "Soyadım Boydak olduğu için bana yanaştıklarını 17/25 Aralık sürecinden sonra anladım. 17/25 Aralık'tan sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak algılayamadım. Daha sonra sarmaşık gibi bütün kurumları sardıklarını gördüm ve uzaklaştım. Kandırıldım, pişmanım. Bu yapıya bilmeden ve istemeden yaptığım yardımlar için pişmanım. Herkes gibi beni de kullanmıştır." açıklamasında bulundu.

2013 yılında evlat edindiğini, 2014 yılında da çocukları için verdikleri mevlitten gelen altınları kızına yatırım amaçlı olarak eşinden bankaya yatırmasını istediğini belirten Boydak, "17/25 Aralık'tan sonra yaşanan olayları idrak ettikten sonra altın hesabını sıfırladık. Kızım Ayşe'nin birinci yaş gününde, onun adına 65 bin lira, kendi adıma da 100 bin lira para yatırdım. Bu yatırımları Bank Asya'ya herhangi bir talimatla yatırmadım." dedi.

Sema Boydak da eşi Sami Boydak'ın talebi üzerine evde bulunan altınları bankaya yatırdığını, birkaç ay sonra da çektiğini söyledi.

Sanık İbrahim Boydak da örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya finansman desteği sağlamak için 2014 yılında çeşitli aralıklarla bu bankaya 30 bin, 97 bin, 95 bin, 95 bin ve 100 bin lira para yatırılmasına ilişkin, bu paraları kendisinin yatırmadığını öne sürdü.

Bankaya hesabını kendisinin açtığını fakat parayı, aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan yargılanan Erol Boydak'ın yatırdığını iddia eden Boydak, kendisine talimat gelince yatırılan bu paradan haberi olduğunu ifade etti.

Mehmet Emin Boydak da 2014 yılında hesap açtığı ve örgüt liderinin talimatıyla bankanın batmasını engellemek için çeşitli tarihlerde para yatırdığı iddiasına yönelik, bu bankada hesabı bulunduğunu gözaltına alınınca öğrendiğini savundu.

Boydak, aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan tutuklu yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerinden babası Hacı Boydak ile yaptığı görüşmede, hesabı kendisinin açtığını ve para yatırdığını öğrendiğini öne sürdü.

Merve Boydak da Bank Asya hesabı ve bu hesaba yatan paralara ilişkin, üniversitede okuduğu dönemde o paranın, babası Memduh Boydak tarafından yatırıldığını açıkladı.

FETÖ mağduru olduklarını savunan Boydak, "Ben ve ailem FETÖ mağduruyuz. Türkiye'de bizim kadar mağdur olan başka aile var mıdır, bilmiyorum." dedi.

Sanık Yusuf Boydak ise örgütün sohbetlerine katıldığını, 17/25 Aralık'tan sonra süreçten rahatsız olduğunu ve oturmaları sonlandırdıklarını ifade etti.

Bank Asya'da bulunan parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası çektiğini iddia eden Boydak, talimatla para yatırmadığını, yatırım amaçlı bir işlem olduğunu ve iki ay kaldığını dile getirdi.

Yusuf Boydak, "Boydak Holding mensupları olarak saygın bir aileydik. Şimdi acınacak hale geldik." dedi.

Duruşmada Hacı Boydak, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak ifade verdi. Boydak, sanıklardan Mehmet Emin Boydak'ın oğlu olduğunu söyledi. O paraları oğlu adına da torunu adına da kendisinin Bank Asya'ya yatırdığını kaydeden Hacı Boydak, "İlyas Boydak adına da ben yatırdım. Türkiye Finans'ın ortağıydım. Herhangi bir bankanın zora girmesi işime gelmez. Bir bankanın batması bizi de zora sokar. Bugün olsa yine yatırırdım. 2001 krizinde de birçok bankaya para yatırdım. Yönetim kurulunda karar aldık, şirketlerimizden de cüzi bir miktar para yatırdık. Oğlumun, benim parayı yatırdığımdan daha sonra haberi oldu." diye konuştu.

Tanık Memduh Boydak ise sanıklardan Merve Boydak'ın kızı olduğunu ifade etti. Kızının hesabındaki parayı kendisinin yatırdığını dile getiren Memduh Boydak, "Kendisi o zaman üniversite öğrenciydi. Kendisine söylemedim, dava açılınca haberi oldu. Bir bankanın zarara uğramaması için 2001 yılında da aynı şeyi yaptım. Bank Asya'nın batmaması ve ülkenin zarar görmemesi için bunu yaptım." dedi.

Savcı, mütalaasında, sanıklardan Boydaş AŞ eski yönetiminde bulunan Yusuf Boydak'ın Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırması ve etkin pişmanlıkta bulunan Sami Boydak'ın da bu bankaya para yatırması nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, İbrahim Boydak'ın, terör örgütüne yardım etme suçundan, diğer sanıkların ise beraatına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sami Boydak'ın tahliyesine karar vererek, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

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