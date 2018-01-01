Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

2 BİN 898 SAYFA

AA'nın aktardığına göre, Tahşiyeciler grubuna kumpas davasını karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan ile iki üye hakim tarafından hazırlanan 2 bin 898 sayfalık gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı. Gerekçeli kararda, iddianame, sanık savunmaları, mütalaa, tanık beyanları, delillerin değerlendirilmesi, hukuki tanımlamalar, FETÖ hakkında detaylı bilgiler, sanıklarda hakkındaki deliller ve suçlamalar ile hükme yer verildi.

Gerekçeli kararda, Tahşiyeciler grubunun kim olduğuna ilişkin detaylı bilgilere de yer verilerek, bu grubun "başörtüsü, dinler arası diyalog, zekat, kurban" gibi konularda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i sert şekilde sürekli olarak eleştirdiği belirtildi.

GRUP FETÖ'NÜN HEDEFİNE NASIL GİRDİ?

Taşhiyecilerin, başlarda Muş'ta sınırlı küçük bir grup olmasına rağmen daha sonra İstanbul'da da ilgi gördüğü belirtilen gerekçeli kararda, özellikle "Nurcular içerisinde yıllarca bulunmuş, hizmet vermiş, Nurcularca çok iyi tanınan Mustafa Kaplan, Bünyamin Ateş, Burhan Bozgeyik, Aziz Bozdemir, Mehmet Nuri Turan gibi isimlerin gruba girmesiyle Mehmet Doğan'ın, Gülen'in görüşlerine tamamen ters fikirlerinin basın yayın yoluyla yayılmasıyla grubun FETÖ'nün hedefine girdiği" vurgulandı.

Örgütün söz konusu gruba karşı hareket etmesine ilişkin adımların sırasıyla anlatıldığı gerekçeli kararda, örgüt elebaşısı Gülen'in 2009'da Tahşiye'den bahsettiği, daha sonra kapatılan STV'nin de yayınlanan dizilerde yer alan "Karanlık Kurulu" bölümünde söz konusu grubun adının anıldığı, Zaman gazetesinde de grupla ilgili yazılara yer verilerek toplumsal bir algı yaratılmaya çalışıldığı aktarıldı.

Bu çalışma sırasında davanın sanıklarından dönemin eski polisleri de söz konusu grup ile ilgili istihbarat raporları tanzim ederek, terör bürosuna gönderdikleri ve daha sonrasında da bu gruba operasyon düzenleyerek bir çoğunun tutuklanmasına yol açtıkları belirtilen gerekçeli kararda, "Fetullah Gülen'i sert bir şekilde eleştirmesi dolayısıyla Mehmet Doğan ve grubu FETÖ liderinin talimatı doğrultusunda operasyona maruz kalmış, etkisiz hale getirilmişlerdir." denildi.

"FETÖ TARAFINDAN KONULAN BOMBALAR"

FETÖ üyesi polislerce 22 Ocak 2010'da yapılan aramadan bir gün önce, söz konusu bombaların bulunduğu ve gruba ait olduğu belirtilen evde, bir sohbetin gerçekleştirildiği ve saat 22.00 sıralarında sohbetin sona erdiği belirtilen gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Söz konusu o gece evden en son Turgut Yıldırım kapıyı kilitlemeden çekerek çıkmıştır. Turgut Yıldırım'ın ifadesine göre o gün evde Ahmet Tok, soyadını bilmediği Hüseyin, Ekrem Yıldırım ve babası bulunmaktadır. Sohbet bitince herkes gitmiştir. Yapılan araştırmalarda söz konusu evde 22 Ocak 2010 günü arama yapılmadan evvel 21 Ocak akşamı evin etrafında birçok istihbarat ve terör görevlisi tespit edilmiştir. HTS bilgileri ve baz kayıtları incelendiğinde 11 sanığın 21 Ocak gece yarısına kadar söz konusu adres civarından sinyal verdikleri, HTS kayıtlarındaki baz bilgileri ile adrese ilişkin beş baz istasyonunun uyum gösterdiği, şahısların Turgut Yıldırım'ın sorumluluğu altındaki evin civarında oldukları tespit edilmiştir.

Söz konusu adreslerle alakalı fiziki takip kararı, tedbiri söz konusu olmamasına rağmen sanık Hüseyin Nohut'un talimatıyla ve kendi beyanına göre takip tarassut amacıyla memurların orada bulunduğu izah edilmeye çalışılmıştır. Ortada takip tarassut olmadığı için tutanağı da yoktur. Polis gözetiminde eve bombalar konmuş, istihbarat ve terör ekipleri de aksilik olmaması için adres civarında karakol kurmuşlar, hatta bombaların ertesi gün yapılacak aramadan önce bulunma ve adresten çıkarılma ihtimaline binaen bekleyen personele, 'Elinde poşetle çıkan biri olursa yakalayın' denmiştir."

"ADLİ OPERASYON MANTIĞINA AYKIRI BİR DURUM"

Gerekçeli kararda, Mehmet Doğan grubunun önde gelenlerinin Başakşehir'deki evde bulunduğu, El Kaide ile bağlantılı bir grup hakkında birçok ili kapsayan eş zamanlı bir operasyon yapılmasına rağmen grubun önde gelenlerinin takip edilmemesi, onun yerine boş bir evin peşinde koşulmasının da manidar olduğuna vurgu yapıldı.

Bunun adli operasyon mantığına aykırı olduğu, hedef şahıslar takibe alınmazken, kimin girip çıktığı belli olmayan evin onlarca polis tarafından ablukaya alındığı dile getirilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Çünkü ortada usulüne uygun şekilde yapılan bir soruşturma yoktur. Silahlı örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Doğan ve yine örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Mustafa Kaplan ile grubun önde gelenleri polisçe takibe alınmazken, hakkında fiziki-teknik takip kararı dahi bulunmayan boş bir evin etrafından birçok istihbarat ve terör ekibi karakol kuruyor, sokak başları tutuluyor, adeta erketeye yatılıyor. Yine ilginçtir ki söz konusu virane evden sorumlu Turgut Yıldırım'ın yine aynı sokakta bulunan evi hakkında evvelinde arama kararı talep etmek, çıkartmak akla gelmiyor. Bombaların bulunması üzerine Turgut Yıldırım'ın da evi savcı talimatıyla aranıyor."

Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in konuşması ve medya aracılığıyla yapılan algı operasyonu neticesinde grubun önde gelenlerinin telaşa kapıldığı anlatılan gerekçeli kararda, "Kendilerine yönelik yapılacak soruşturma ve operasyonu bekler hale gelmiştir. Hatta Mehmet Nuri Turan, Gülen yapılanmasına yakın isimlerle irtibata geçerek yardım istemiştir. Durum böyle iken, yani haklarında FETÖ'cü polislerce operasyon yapılacağını bilen grup üyelerinin sohbet evlerinden birinde bomba bulundurmaları eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur." ifadelerine yer verildi.

"25 SANIK BYLOCK'ÇU"

Gerekçeli kararda, aralarında örgüt elebaşısı Gülen'in de bulunduğu 33 sanıktan, Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Tufan Ergüder, Bayram Özbek'in de içinde bulunduğu 25 sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu vurgulandı.

Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin medya ayağının yöneticisi ve bir numarası olduğu ifade edilen Hidayet Karaca'ya ilişkin, "O kadar önemlidir ki, onu ve diğerlerini kurtarmak için örgüt elebaşısı hakimlere hitaben herkul.org.'da tahliye edilmeleri için konuşma yapmış, hatta dosyanın sanıklarının örgüt için çok önemli olması dolayısıyla bununla yetinmeyip bizzat Asliye Ceza hakimlerine hitaben hazırlanmış mektup gönderilmiştir. Sanıkların tahliyeleri uğruna kendilerini, ailelerini, geleceklerini feda edebilen, hukuka aykırı kararlarla onları tahliye etmek isteyen hakimler dahi ortaya çıkmıştır." denildi.

Kararda, sanık Karaca'nın kullandığı ABD'ye ait hat ile Fetullah Gülen'in kullandığı tespit edilen "148....." numaralı hattın, 1 Ocak 2013 - 1 Ocak 2014 tarihleri arasında 116 kez görüştüğü kaydedildi.

Söz konusu Karanlık Karar Kurulu sahnelerinin tanık Hikmet Tombulca'nın da beyanında tanıdığını belirttiği Nakkaş isimli tutuklu sanık Bayram Özbek'in başında olduğu FETÖ mensubu senarist grubunca yazıldığı vurgulanan gerekçeli kararda, söz konusu evde bulunan sis bombalarıyla, Poyrazköy'de ele geçirilen sis bombalarının seri numarasının aynı olduğu da kaydedildi.

KARAR

Mahkeme heyeti, 3 Kasım 2017'de verdiği kararında, sanık Hidayet Karaca'yı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 31 yıl 6 ay, Ali Fuat Yılmazer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "iftira" suçundan 16 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.

Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 25 yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme, sanıklar Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayırmıştı.

22 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 12 YIL

Heyet, suç tarihinde İstanbul'da görevli eski emniyet müdürleri sanıklar Erol Demirhan, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek, Mustafa Kılıçarslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Adem Akpınar, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı ve Aytekin Ağören'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Heyet, sanık eski polisler Mustafa Uyanık, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Çetin Öztürk ve Recep Güleç'i "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aralarında Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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