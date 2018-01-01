Mimar Cansu Didem Okay ve erkek arkadaşının İstanbul Beyoğlu’nda eğlenmek için gittikleri U2 İstanbul Irish Pub’da yaşadığı ve sosyal medyadan duyurduğu dehşetle ilgili soruşturma, 1 ay geçmeden tamamlandı. Tutuklanan bar sahibi Hikmet Dikmen hakkında “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre asliye ceza mahkemesi, istenen ceza miktarını göz önüne alarak Dikmen’in tahliyesine karar verdi.

Bar sahibi Hikmet Dikmen

Cansu Didem Okay

Taksim

U2 Irish Pub kapandı mı?

u2 irish pub taksim

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