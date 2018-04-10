Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nin içi yangının ardından ilk kez görüntülendi. Yangında oluşan hasarın boyutu ise net bir şekilde gözler önüne serildi.

İHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrası hastanenin içi ilk kez görüntülendi. Yangının özellikle hastanenin giriş katında daha çok hasara neden olduğu görülürken, bir yandan da onarım işlemleri devam ediliyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada 3 ay içinde hastanenin açılacağını açıklamıştı.

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