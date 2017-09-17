Takviye edici gıda ürünleri için süre uzatımı

Takviye edici gıda ürünlerinden 31 Aralık 2016'ya kadar onay almış veya onay başvurusunda bulunulmuş ve 17 Eylül 2017'den önce arz edilmiş olanların piyasada bulunma süresi 1 Temmuz 2018'e kadar uzatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi̇ Takvi̇ye Edi̇ci̇ Gıdalar Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Aralık 2016'ya kadar onay almış veya onay başvurusunda bulunulmuş ve 17 Eylül 2017'den önce piyasaya arz edilmiş takviye edici gıdalar ürünler 1 Temmuz 2018'e kadar piyasada bulunabilecek.





