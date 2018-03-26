Yasak Elma'nın usta oyuncularından Talat Bulut ilgi konusu oldu. Halit Argun karakteri ile karşımıza çıkan Talat Bulut kimdir? İşte ayrıntılar...
TALAT BULUT KİMDİR?
Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde Kars Sarıkamış'ta dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.
Sahip olduğu ödüller
7. Ankara Film Festivali - 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı
1. Ankara Film Festivali - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen
20. Antalya Film Festivali - 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman
37. Antalya Film Festivali - 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi
22. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf
Rol aldığı tiyatro oyunları
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Filmografisi
Yasak Elma - 2018 (dizi)
Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 (dizi)
Göç Zamanı - 2016 (dizi)
Mucize - 2014
Kasaba - 2009 (dizi)
Mutluluk- 2007
Annem - 2007 (dizi)
Saklambaç - 2005 (dizi)
Aşk Olsun - 2003 (dizi)
Melekler Evi - 2000
Abuzer Kadayıf - 2000
Köçek - 2000 (tv filmi)
Cemile - 1996
Cemile ve Umudun Masalı - 1995
Manisa Tarzanı - 1994
Herşeye Rağmen - 1988
Kurtar Beni - 1987
Prenses - 1986
Son Urfalı - 1986
Su - 1986
Yapayalnız - 1986
Yunus Emre - 1986
Kurbağalar - 1985
Kuyucaklı Yusuf - 1985
Fidan - 1984
Karanfilli Naciye - 1984
Firar - 1984
Derman - 1983
Göl - 1982
Çayda Çıra - 1982
Yaşamak Seninle Güzel - 1982
Yılanı Öldürseler - 1981
Beni Böyle Sev - 1980
Hazal - 1979
YASAK ELMA'NIN HALİT ARGUN KARAKTERİ KİMDİR?
Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.