Yasak Elma'nın usta oyuncularından Talat Bulut ilgi konusu oldu. Halit Argun karakteri ile karşımıza çıkan Talat Bulut kimdir? İşte ayrıntılar...

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde Kars Sarıkamış'ta dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

Sahip olduğu ödüller

7. Ankara Film Festivali - 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı

1. Ankara Film Festivali - 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen

20. Antalya Film Festivali - 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman

37. Antalya Film Festivali - 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi

22. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf

Rol aldığı tiyatro oyunları

Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Filmografisi

Yasak Elma - 2018 (dizi)

Fazilet Hanım ve Kızları - 2017 (dizi)

Göç Zamanı - 2016 (dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (dizi)

Mutluluk- 2007

Annem - 2007 (dizi)

Saklambaç - 2005 (dizi)

Aşk Olsun - 2003 (dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (tv filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979

YASAK ELMA'NIN HALİT ARGUN KARAKTERİ KİMDİR?

Türkiye’nin en zengin adamlarından biridir. İyi, çalışkan ve saygın bir iş adamıdır. Tek sorunu çapkınlığıdır. Güzele, gençliğe çok meraklıdır. Yanında hep bakımlı ve güzel bir kadın görmeye alışmıştır. Evli olduğu kadınlara boşanırken tek kuruş vermeyen, mücevherleri bile kendi özel kasasında korumaya alan garantici biridir. Kadınların ilgisi olmadan yaşayamaz ve kadınlar tarafından ilgi görmek ve sevilmek ister.

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