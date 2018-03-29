Bugün 20 yaşında olan Malala, 2012 yılında kızların okula gitmesi için kampanya yürüttüğü gerekçesiyle okuldan evine gitmek için bindiği bir otobüste maskeli ve silahlı bir tetikçi tarafından başından vuruldu. Malala, henüz 11 yaşında iken BBC Urduca Servisi'nde yayımlanmak üzere, Taliban rejimi altında yaşamı anlatan isimsiz yazılar yazmaya başladığı gerekçesiyle Taliban'ın hedefi olmuştu.

Pakistan televizyonu GEO TV, Malala'yı havalimanında ailesi ile birlikte gösteren görüntüleri yayınladı. Benazir Bhutto Uluslararası Havalimanı'nda çekilen görüntülerde, ziyaret nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülüyor. Bir devlet yetkilisi, ziyaretin ayrıntılarının "hassasiyet gerekçesiyle" gizli tutulduğunu açıkladı. 4 gün sürmesi beklenen geziye, Malala'nın kendi ismiyle kurulan vakfın yetkililerinin de katıldığı açıklandı. Malala Yusufzay'ın Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile de görüşmesi bekleniyor.

Büyük Britanya'da yaşayan Malala, Twitter hesabından 23 Mart'ta ülkesine duyduğu özlemi dile getirerek, "Bugün evde her şeyden daha değerli olan anılar buldum, evin çatısında kriket oynamak, okulda ulusal marşımızı söylemek... Pakistan Günü kutlu olsun" yazdı.

Malala, 2014 yılında 17 yaşındayken Nobeş Barış Ödülü'nü alan en genç insan oldu.

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