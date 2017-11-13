Tanem Sivar'dan şok sözler: Komşum evimize ateş etti!

Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana’nın, köpekleri Django ve Pamuk’u zehirlediğini iddia ettikleri komşuları ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor. Köpeklerini Bozburun’daki evlerinin bahçesine gömen çifte destek yağıyor.

Hürriyet’in haberine göre, üç ay önce anne olan Sivar, “Django ve Pamuk, hamileliğim süresince beni ve bebeğimi korudu. Süleyman doğduktan sonra de başından hiç ayrılmamışlardı. Oğlum onlarla büyüyecekti ama şimdi ne oldu! Eşim perişan, ben perişan. Ben bir anneyim, iki saatte bir emziriyorum, sütüm kesilecek diye korkuyorum. Bize bunu yapan, gece bahçemize zehirli tavuk atan o kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Evimizde yas var ama bu kişi yasalar gereği hiçbir ceza almayacak. En çok mülke zarar verdiği için küçük bir para cezasıyla kurtulacak. Neyse ki köpeklerimiz karneliydi, yoksa sokak köpeği diye o kadar bile cezası olmayacaktı” dedi.



Tanem Sivar

Edhem Dirvana