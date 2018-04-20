Marmaris'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın "Django" ve "Pamuk" isimli labrador cinsi iki köpeğini zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açılan davada sanık K.Ü.'nün talimatla ifadesi alındı.



DHA'nın haberine göre, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasında ifade veren K.Ü. "Benim bir şeyden haberim yokken Marmaris Jandarma Karakolu'ndan çağrıldım. Orada köpekleri zehirlemekle suçlandım. Tevfik Edhem Dirvana benim komşum olur. Eskiden de dostluğumuz vardı. Bir süre tesislerinde kaldım, konakladım. Karakola çağırıldıktan sonra arazimde Edhem'in gezdiğini gördüm. Kafasını gözünü sardığı için başta tanımamıştım. Elindeki telefonuyla görüntülerimi çekerek bana küfür ederek kaçtı. Ben de sinirlendiğim için içeride oyuncak tüfeği havaya boş olarak sıktım. Tüfeğin içinde mermi yoktu. Bundan sonra Edhem Divana ile eşi olayı basına kamuoyuna haksız bir şekilde yansıtarak beni suçladı. Bununla ilgili yalancı tanık getirip dinlettiler. Güya köpekleri zehir verirken videomu çekmişler. Daha sonra avukatımla 'Varsa o görüntüler ortaya çıkarın' dedik. Olmadığı için çıkaramadılar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"KÖPEKLERİ ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRECEĞİMİ SÖYLEMEDİM"



Köpekleri zehirleyerek öldüreceğini söylemediğini belirten Sanık K.Ü. "Olay sırasında evimde yapılan aramada zehir bulunmadı" dedi. Mahkeme, talimat dosyasının Muğla'ya gönderilmesine karar verdi.



ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: OLAYDAN SONRA KENDİSİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTIK



Tanem Sivar ve Edhem Dirvana avukatlarıyla birlikte davanın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Sivar, "Verdiğimiz mücadeleden hiçbir şekilde yorulmadan devam edeceğiz. Bugün salonda yaşananlar başta ailemiz ve toplum için ne kadar saldırgan, ne kadar şiddete meyilli bir insan olduğunun aslında bir nevi özeti oldu. O yüzden diliyorum, en doğru en yerinde karar zaten verilecektir. Biz de bekleyeceğiz. İyi değilim, kendisiyle olaydan sonra ilk kez karşılaştık" dedi. Edhem Dirvana da "Adaletin yerini bulması için sabırla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avukat hanım arkadaşlarımızın da desteğiyle adaletin sağlanacağına eminiz. Devletimize ve adalet sistemimize güveniyoruz. Bizi bu adamın saldırılarına karşı koruyacağını ümit ediyoruz" dedi. Şikayetçilerin avukatları Beliz Özkan ve Harika Kocacık da duruşmada yaşananları anlattı.



İSTANBUL HAYVAN HAKLARI BAROSU DA DURUŞMAYA KATILDI



Öte yandan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına Yasemin Babayiğit ve Deniz Tavşancı da duruşmaya müdahil olarak katıldı. Avukat Babayiğit, yaptığı açıklamada davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

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