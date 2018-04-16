Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda, x-ray cihazından geçirilen bir valizden şüphelenen polis, arama yaptı. Valizde üçer gram şeklinde paketlere gizlenerek şeker süsü verilen 3 kilo 426 gram eroin ele geçirildi. Valizin sahibi H.F. gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığına göre; H.F. ifadesinde, bavulun kendisine ait olmadığını, Hakkari- İstanbul uçağıyla Atatürk Havalimanı'na yolculuk yapan E.S. isimli kişiye ait olduğunu söyledi. Zaman kaybedilmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine bilgi verildi.

Narkotik ekipleri E.S.'yi uçaktan iner inmez gözaltına aldı. Şüphelinin çantasında, aynı şekilde üçer gram şeker görünümlü 5 kilo eroin ele geçirildi. E.S. ve H.F.'nin emniyetteki işlemleri sürerken 8 kilo eroinin piyasa değerinin 400 bin lira olduğu belirtildi.

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