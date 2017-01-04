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Piroh tarifi

Farklı bir mantı türü piruh nasıl hazırlanır? İşte tarifi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:19:53 Güncelleme: 11:23:41

Piroh (Piruhi) Malzemeleri

Hamuru için;

3 su bardağı un

1 yumurta

Bir tutam tuz

1 su bardağı su

İç Harcı için;

250 gr süzme yoğurt

2 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri için; Dövülmüş ceviz içi

Tereyağı

Pulbiber

Piroh Nasıl Hazırlanır?

Yoğurma kabında; un, yumurta, tuz karışımına bir de yavaş yavaş su eklenerek kulak memesi kıvamında hamur yoğurulur. Dinlendirilir. Ayrı bir kapta süzme yoğurt ile kuru nane karıştırılır. Derin bir tencereye kaynaması için su konur. Suyun içine 1 tatlı kaşığı tuz ve bir miktar sıvı yağ konur. Hazırlanan hamur bezeler halinde ayrılır ve çok ince olmamak kaydıyla hamur açılır. Çünkü haşlanırken dağılabilir. Hamur kare kare kesilir ve içine yoğurt karışımından konarak muska şeklinde kapatılır. Kapatılan hamurlar yağlı kağıt serilmiş tepsi içine düzgünce istiflenir. Bütün hamurlar açılıp muska şeklinde kapatıldıktan sonra ocakta kaynayan suya atılır ve arada karıştırılır. Yaklaşık 10 dakika haşlandıktan sonra (haşlanınca hepsi birden suyun üstüne çıkıyor) ocaktan alınıp suyu tamamen süzülür ve yayvan bir kaba aktarılır. Üzerine önce tereyağında kızdırdığını pulbiberi sonra İceviz serpildikten sonra sıcak sıcak servis edilir. (Tuz miktarları isteğe göre değiştirilebilir) Afiyet olsun.

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