renkli börek dilimleri tarifi

Renkli Börek Dilimleri Malzemeleri

5 adet yufka

İç harcı için;

3 adet havuç

200 gr beyaz peynir ( ufalanmış)

Bir tutam maydanoz

250 gr ıspanak

1 adet kuru soğan

Pulbiber

Karabiber

Tuz

Sıvıyağ

Sosu için;

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

2 yumurta sarısı

Renkli Börek Dilimleri Nasıl Hazırlanır?

Havuçları rendeleyin. Rendelenen havuçları sıvı yağ ile soteleyin.

Ispanakları yıkayın ve süzüp dilimleyin. Tavaya bir soğanı yemeklik doğrayıp çok az yağda kavurun ve içine ıspanağı koyup soteleyin.

Sotelenen havucu ve ıspanağı tuz , karabiber, pulbiber ile lezzetlendirin. Maydanozu ince kıyın ve bir kasede beyaz peynirle karıştırın. Başka bir kasede yufkaların üzerine sürmek için yoğurt ve ayçiçek yağını çırpın.

Bir yufkayı eşit oranda ortadan ikiye bölün. Yarım yufkayı tezgaha yayın,çırpılmış yoğurt ile ıslatın. Yufkanın kenarına sotelenen ıspanağı koyun ve rulo şeklinde sarın. Aynı işlemi iki yarım yufka ile peynir ve havuç harcı içinde gerçekleştirin.

Son olarak kalan bütün yufkayı tezgaha açın. Hazırladığınız rulo üç yufkayı da içine koyup rulo yapın.( Ruloları iki tane yan yana ve diğerini onların üzerine koyun) ve kalın olmayacak şekilde dilimleyin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Üzerine dilimlenen börekleri yerleştirin. Yanlarına ve üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dk pişirin. (Yumurta sarısını daha çok böreğin yan kısımlarına sürün) Pişen börekleri servis bir tabağa alıp servis yapın. Afiyet olsun.