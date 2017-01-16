16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
manisa islim kebabı
TARİFLER

Manisa islim kebabı tarifi

Manisa yöresine has bir lezzet islim kebabı nasıl hazırlanır? İşte Manisa islim kebabı tarifi...

16 Ocak 2017 Pazartesi, 09:56:42 Güncelleme: 10:19:18

Manisa islim kebabı malzemeleri

1 kilo dana kıyma  

1 bayat ekmeğin içi 

2 adet soğan 

2 diş sarımsak 

1 adet yumurta 

1 çay kaşığı kimyon 

1 çay kaşığı karabiber 

1 çay kaşığı kekik 

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için

2 yemek kaşığı domates salçası 

1 tatlı kaşığı tuz 

1,5 su bardağı su

Sıvı yağ

 
Manisa islim kebabı nasıl hazırlanır?
Patlıcanlar alacalı soyulur ve tuzlu suya bastırılır. Kara suyu çıkan patlıcanlar uzunlamasına ince ince dilimlenir ve kızgın yağda kızartılır.
Kıyma, iyice yoğulmuş ekmek içi, rendelenmiş soğan, ufak doğranmış sarımsak, yumurta, kimyon, karabiber, kekik ve tuz karıştırılarak yoğurulur. Karışımdan tenis topu büyüklüğünde parçalar kopartılıp yuvarlanır. Köfteler kızgın yağda hafif çevirilir. Kızaran patlıcanlar artı işareti şekilde üst üste konur. Tam ortasına top şeklindeki köfte konur. Patlıcan köftenin üzerine kapatılır ve kürdanla tepeden sabitlenerek fırın tepsisine alınır. Tepsi bu şekilde kapatılan köftelerle dolunca sosu hazırlanır. Domates salçası, 1,5 bardak su ve tuz dökülerek inceltilir ve tepsiye dökülür. İslim kebabı 180 dereceye ayarlanmış fırına atılır. 15 dakika kadar sonra fırından çıkartılarak köftelerin üzerine bir dilim domates ve biber koyulur. Tekrar fırınlanır. 10 dakika daha piştikten sonra islim kebabı servise hazır. Afiyet olsun!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ayvalık balık çorbası tarifi
TARİFLER

Ayvalık'tan balık çorbası
Örgü poğaça tarifi
TARİFLER

Örgü poğaça
Yoğurtlu patates tarifi
TARİFLER

Yoğurtlu patates
Bursa mutfağından Muradiye çorbası tarifi
TARİFLER

Bursa mutfağından Muradiye çorbası
Yuvalama çorbası tarifi
TARİFLER

Yuvalama çorbası
Halep usulü şiş köfte tarifi
TARİFLER

Halep usulü şiş köfte
Halep usulü şiş köfte tarifi
TARİFLER

HALEP USULÜ ŞİŞ KÖFTE
Yoğurtlu patates tarifi
TARİFLER

YOĞURTLU PATATES
Yuvalama çorbası tarifi
TARİFLER

YUVALAMA ÇORBASI
Bursa mutfağından Muradiye çorbası tarifi
TARİFLER

BURSA MUTFAĞINDAN MURADİYE ÇORBASI
Örgü poğaça tarifi
TARİFLER

ÖRGÜ POĞAÇA
Ayvalık balık çorbası tarifi
TARİFLER

AYVALIK'TAN BALIK ÇORBASI