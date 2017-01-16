Manisa islim kebabı malzemeleri

1 kilo dana kıyma

1 bayat ekmeğin içi

2 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

Sıvı yağ

Manisa islim kebabı nasıl hazırlanır?

Patlıcanlar alacalı soyulur ve tuzlu suya bastırılır. Kara suyu çıkan patlıcanlar uzunlamasına ince ince dilimlenir ve kızgın yağda kızartılır.

Kıyma, iyice yoğulmuş ekmek içi, rendelenmiş soğan, ufak doğranmış sarımsak, yumurta, kimyon, karabiber, kekik ve tuz karıştırılarak yoğurulur. Karışımdan tenis topu büyüklüğünde parçalar kopartılıp yuvarlanır. Köfteler kızgın yağda hafif çevirilir. Kızaran patlıcanlar artı işareti şekilde üst üste konur. Tam ortasına top şeklindeki köfte konur. Patlıcan köftenin üzerine kapatılır ve kürdanla tepeden sabitlenerek fırın tepsisine alınır. Tepsi bu şekilde kapatılan köftelerle dolunca sosu hazırlanır. Domates salçası, 1,5 bardak su ve tuz dökülerek inceltilir ve tepsiye dökülür. İslim kebabı 180 dereceye ayarlanmış fırına atılır. 15 dakika kadar sonra fırından çıkartılarak köftelerin üzerine bir dilim domates ve biber koyulur. Tekrar fırınlanır. 10 dakika daha piştikten sonra islim kebabı servise hazır. Afiyet olsun!