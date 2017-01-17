civil fasulye mıhlaması tarifi

Civil Fasulye Mıhlaması Malzemeleri

1,5 kilo kurutulmuş taze fasulye

2 adet kuru soğan

300 gr dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıcak su

Pul biber

Karabiber

Tuz

Üzeri İçin;

5 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

Civil Fasulye Mıhlaması Nasıl Hazırlanır?

Fasulyeleri yıkayıp ayıklayın. Sonrasında bir tencereye koyarak haşlayın. Diğer tarafta bir tavaya tereyağı koyarak kıymayı kavurmaya başlayın. Kavrulmaya başlayan kıymalara soğanı da yemeklik doğrayıp ekleyin. Salçasını, tuzu ve baharatını da ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak sıcak suyu ve haşlanan fasulyeleri süzüp ekledikten sonra hepsini birlikte pişirin. Piştikten sonra bir tepsiye alıp üzerine yumurtaları ve tereyağını koyun. Üzerini de alüminyum folyo ile kapatarak ocakta pişirin. Afiyet olsun!