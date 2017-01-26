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alişka çorbası tarifi
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Alişka çorbası tarifi

İşte Bursa yöresinden alişka çorbası tarifi...

26 Ocak 2017 Perşembe, 11:52:32 Güncelleme: 11:54:45
ALİŞKA ÇORBASI MALZEMELERİ
  • 2 adet kalçalı but
  • 2 adet patates
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
HAMURU İÇİN
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Su
ALİŞKA ÇORBASI NASIL HAZIRLANIR?
 
1,5 su bardağı un bir kaba alınır. 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilir. Cıvık bir hamur olacağı için su miktarını ayarlayabilirsiniz. Krep hamurundan biraz yoğun olmalıdır.
2 adet kalçalı but bol suda haşlanır. Haşlanınca tavuklar suyundan çıkarılır. Kalan tavuk suyunun üzerine sıcak su ilave edilir.
Küp küp doğranan 2 adet patates tavuk suyuna ilave edilir. Bir tatlı kaşığı önce çorbanın suyuna batırılır sonra hazırlanan hamurdan aynı kaşıkla bir parça alınıp çorba suyuna bırakılır. Bu işlem hamur bitene kadar yapılır. Hamurlar çorbanın içinde pişecektir.haşlanan tavuklar didilir ve çorbaya eklenir. İsteğe bağlı tuzu ve karabiberi ilave edilir. Bir taşım kaynayınca doğranan bol maydanoz eklenir ve ocaktan alınır. Maydanozlar çorbanın kendi ısısı ile pişecektir.
Alişka çorbamız sunuma hazırdır. Afiyet olsun!

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