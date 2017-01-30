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çalmaç çorbası tarifi
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Çalmaç çorbası tarifi

Farklı bir çorba tarifi, çalmaç çorbası denemeye ne dersiniz? İşte tarifi...

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:14:30 Güncelleme: 10:19:36

Çalmaç Çorbası Malzemeleri

3 tavuk but

5 yemek kaşığı kavrulmuş mısır unu

Bir tutam maydanoz

2 yemek kaşığı tereyağı

Tavuk suyu

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Çalmaç Çorbası Nasıl Hazırlanır?

Butları tencereye koyup içine tuz ve bir adet soyulmuş kuru soğanı ekleyip haşlayın. Diğer tarafta tereyağını tencereye koyup eritin. Üzerine mısır ununu ekleyip kavurun. Tavuğun haşlanan suyundan da biraz ekleyip maydanozları doğrayıp içine atın ve kaynatın. Haşladığınız tavukları didikleyip kaynayan suyun üzerine ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber atıp pişirdikten sonra altını kapatın. Afiyet olsun!

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