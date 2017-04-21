Falafel tart tarifi

Falafel Tart Malzemeleri

3 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı rendelenmiş cheddar peyniri

Bir tutam dereotu

Üzeri için;

500 gr dana kuşbaşı et

1 su bardağı arpacık soğan

1 su bardağı garnitür

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz şeker

Falafel Tabanın Hazırlanışı

Fırını 200 derecede ısıtın. Haşlanmış nohutu rondo yardımıyla püre kıvamına getirin. Rendelenmiş cheddar peyniri, inçe kıyılmış dereotu, un ve yumurtayı ilave edip karıştırın. Kek kalıbına yağlı kağıt serin ve falafel tabanı yerleştirin. Kenarlarına hafif yükseklik bırakacak şekilde kaşık yardımıyla şekil verin. 15 dakika pişirin.

Falafel Harcı Nasıl Hazırlanır?

Zeytinyağı eklediğiniz Isınmış tavada İnce ince doğranmış arpacık soğanları kavurun. Pembeleşen soğanlara etleri ilave edin. Etler suyunu salıp geri çekince tuzu, karabiberi, toz şeker ekleyerek lezzetlendirin. Sotelenen etleri ayrı bir kaba boşaltın. Haşlanmış bezelye, havuç ve patatesi (garnitürü) ilave edin ve karıştırın. Pişen tabanın üzerine hazırladığınz harcı yayın ve üzerini rendelenmiş kaşar peyniriyle kaplayın. Peynirler eriyene kadar, fırında 10 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!