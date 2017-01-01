Pişmaniyeli kup malzemeler

1,5 paket yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tereyağı



Pişmaniyeli kup kreması

2 su bardağı krem peynir

1 su bardağı süt

1 su bardağı pudra şekeri

1,5 paket krem şanti



Pişmaniyeli kup üzeri

Kakaolu Pişmaniye

Yaban Mersini

Taze Nane



Pişmaniyeli kup nasıl hazırlanır?

Yulaflı bisküvileri, tereyağı ve pudra şekerini rondodan geçirin. Geniş bir kabın içine bisküvi karışımını döküp harmanlayın. Kuplarınıza bisküvi karışımını paylaştırın ve buzdolabında bekletin. Kreması için; karıştırma kabına soğuk süt, pudra şekeri, krem şanti ve krem peynir ekleyip mikser ile karıştırın. Buzdolabından çıkardığınız kuplarınıza kremayı paylaştırın. Üzerini kakaolu pişmaniye, yaban mersini ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.