Pişmaniyeli kup malzemeler
1,5 paket yulaflı bisküvi
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 yemek kaşığı tereyağı
Pişmaniyeli kup kreması
2 su bardağı krem peynir
1 su bardağı süt
1 su bardağı pudra şekeri
1,5 paket krem şanti
Pişmaniyeli kup üzeri
Kakaolu Pişmaniye
Yaban Mersini
Taze Nane
Pişmaniyeli kup nasıl hazırlanır?
Yulaflı bisküvileri, tereyağı ve pudra şekerini rondodan geçirin. Geniş bir kabın içine bisküvi karışımını döküp harmanlayın. Kuplarınıza bisküvi karışımını paylaştırın ve buzdolabında bekletin. Kreması için; karıştırma kabına soğuk süt, pudra şekeri, krem şanti ve krem peynir ekleyip mikser ile karıştırın. Buzdolabından çıkardığınız kuplarınıza kremayı paylaştırın. Üzerini kakaolu pişmaniye, yaban mersini ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.