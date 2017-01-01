Paşa lokumu

Malzemeler

1 litre süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

3 su bardağı hindistan cevizi

300 gr kaymak

1 su bardağı toz antep fıstığı

Paşa lokumu nasıl yapılır?

Tencerenizde tereyağını eritip , un ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Süt, şeker, vanilya ekleyip sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Genişçe bir tepsiye bolca hindistan cevizi dökelim. Hindistan cevizinin üzerine muhallebiyi dökelim ve oda ısısında ılımasını bekleyelim. Soğumuş olan muhallebimizi kare şeklinde dilimleyin ve her karenin üzerine kaymak sürün, rulo sarın. Biraz daha hindistan cevizine bulanıyım ve toz antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.