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Çikolatalı sufle tarifi

Leziz mi leziz çikolatalı sufle nasıl hazırlanır? İşte çikolatalı sufle tarifi ve malzemeleri...

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:57:56 Güncelleme: 10:00:04

Çikolatalı sufle malzemeler
170 gr bitter çikolata
100 gr tereyağı
3 yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı un
Tuz

Çikolatalı sufle üzeri
Pudra şekeri

Çikolatalı sufle yapılışı
Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari Usulü eritin. Soğumaya bırakın. Karıştırma kabına yumurta, toz şeker, un ve bir fiske tuz ekleyip iyice çırpın. Ilıyan çikolatanızı ekleyip çırpın ve tereyağı sürdüğünüz ve unladığınız sufle kaplarınıza paylaştırın. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Pudra şekeri ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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