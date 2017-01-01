Çikolatalı sufle malzemeler

170 gr bitter çikolata

100 gr tereyağı

3 yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

Tuz

Çikolatalı sufle üzeri

Pudra şekeri

Çikolatalı sufle yapılışı

Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari Usulü eritin. Soğumaya bırakın. Karıştırma kabına yumurta, toz şeker, un ve bir fiske tuz ekleyip iyice çırpın. Ilıyan çikolatanızı ekleyip çırpın ve tereyağı sürdüğünüz ve unladığınız sufle kaplarınıza paylaştırın. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Pudra şekeri ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.