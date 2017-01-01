Dilber dudağı tarifi ve malzemeleri! Dilber dudağı nasıl yapılır?

Dilber dudağı malzemeler

Hamuru İçin;

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı sirke

Bir tutam tuz

Aldığı kadar un

İçi için;

1 su bardağı fındık

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı soyulmuş badem

Şerbeti için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım limon suyu

Üzeri için;

Toz antep fıstığı

Hamurları Açmak İçin;

Nişasta

Dilber dudağı nasıl yapılır?

Derin bir kabın içerisine hamur malzemelerini alın ve kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurun. Hazırladığınız hamuru bezelere ayırın. Hazırladığımız bezeleri yuvarlayıp üzerini örtün ve 1 saat kadar bekletin. Dinlenen hamur bezelerini servis tabağı büyüklüğünde açın, nişasta kullanarak açın. Açtığınız hamurları üst üste dizin ve hepsini birlikte açarak büyütün.

Açtığınız hamuru su bardağı ile ya da kalıp ile yuvarlak yuvarlak kesin. Her yuvarlak parçanın içine robotta çekilmiş ceviz, badem, fındık karışımını koyup D şeklini alacak şekilde hafifçe kapatın. Ağzına çok bastırmadan tepsiye dizin. Üzerine eritip kızdırdığınız yağı gezdirin. Isıtılmış fırına sürün. Tatlılar nar gibi kızardığında fırından çıkarın ve üzerine hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti gezdirin. Dinlenmeye ve şerbetini çekmeye bırakın. Afiyet Olsun.