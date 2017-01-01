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Peynirli patlıcan böreği
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Peynirli patlıcan böreği tarifi

Peynirli patlıcan böreği nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz peynirli patlıcan böreği tarifi...

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:32:36 Güncelleme: 09:34:43

Peynirli Patlıcan Böreği Malzemeler
3 adet patlıcan
200 gr kaşar peyniri
5 adet yumurta
2 su bardağı galeta unu
2 su bardağı un

Süslemek için;
Yoğurt
Taze nane

Peynirli patlıcan böreği nasılyapılır?

Küçük fakat tombulca patlıcanları seçin, iyice yıkayıp sapını üstünde bırakarak alacalı soyun. Acısının çıkması için her tarafını iyice tuzlayarak en az yarım saat bir kapta bekletin. Sonra yıkayıp kurulayın. Patlıcanları 5 cm. uzunluğunda 1 cm. kalınlığında dilimleyin. Dilimlenen patlıcanları bir ucunu koparmadan tekrar ikiye bölün ve bir kaba koyun. Tek tek aralarına kaşar peyniri yerleştirip kapatın.  Bir tavaya yağ koyup, kızdırın.  Peynirli parçaları önce una, sonra yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Elinizle bastırıp, tavaya yatırın ve alt üst çevirerek pişirin. Pişen patlıcan böreklerini bir kaba dizerek servis yapın. Afiyet olsun.

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