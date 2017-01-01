Çarşaf böreği tarifi ve malzemeleri! Çarşaf böreği nasıl yapılır?

Çarşaf böreği malzemeler

Hamuru İçin;

1 kilo un

1 yk sirke

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İç Harcı İçin;

1 adet kuru soğan

1 kilo ıspanak

Karabiber

Pul biber

Tuz

Üzeri İçin;

1 yumurta sarısı

Hamurları Yağlamak İçin;

300 gr tereyağı,

1 çay bardağı sıvı yağ

Çarşaf böreği nasıl yapılır?

Hamurları yağlamak için tereyağ ile sıvı yağı karıştırıp tavada eritelim. Ispanakları temizleyip, doğruyoruz. Sıvı yağı tavada eritelim. Üzerine doğradığımız soğanları alalım. Karıştırarak kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra ıspanakları ekleyin, kavurun. Tuz ve pul biberini ekleyin. Soğuması için başka bir kaba alın. Un, ılık su, tuz, ile sirkeyi birlikte yoğurun. Kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamuru dinlendirin. Hazırladığımız hamuru 2 eşit parçaya bölün, yuvarlayın. Hamur bezelerinin üzerine un serperek merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın. Açtığımız hamurları ara katlarını tereyağ-sıvıyağ karışımı ile yağlayarak üst üste dizin. Hamurları bu şekilde yarım saat kadar dinlendirin.

Daha sonra temiz bir çarşaf alın. Hamuru üzerine yerleştirin. Elimizle hamurun kenarlarından çekiştirerek genişletin. İnce olacak şekilde genişlettiğimiz hamurun üzerine ilk önce yarım çay bardağından biraz fazla tereyağ- sıvıyağ döküp, elimizle yedirin. Ardından ıspanaklı iç harcı boşaltıp, hamurun etrafına yayın. Hamurun uç kısmından başlayarak rulo şeklinde sarın. Yağlanmış fırın tepsisinin orta kısmından başlayarak kendi etrafında dolayarak rulo hamurları sarın. Hazırladığımız ıspanaklı çarşaf böreğimizin üzerine 1 çay bardağı tereyağ-sıvı yağ gezdirerek dökün. Elimizle hamura yedirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye bırakın.