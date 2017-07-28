Pastırmalı kaşarlı hamur kızartması malzemeleri

3 su bardağı un

1 kahve fincanı yoğurt suyu

Yarım paket yaş maya

1 çay kaşığı tuz

Alabildiği kadar ılık su

Kızartmak için



Sıvıyağ



İç harcı için



100 gram pastırma

Bir su bardağı kaşar rendesi

Pastırmalı kaşarlı hamur kızartması nasıl yapılır?

Karıştırma kabına 3 su bardağı un koyun. Unun ortasına yarım paket yaş maya ve tuzu ilave edin. Unun ortasına ılık su dökün ve mayayı eritin. Daha sonra mayanın üzerine yoğurt suyunu ekleyin. Hamuru yoğurun. Hamurun çok sert olmaması bu noktada çok önemli. Ardından hamurun üzerini bezle örtüp birkaç saat dinlendirin.

İç harcı için pastırmaları ortadan kesin. Karıştırma kabına pastırmaları alın. Üzerine kaşar peynir rendesi ilave edin ve karıştırın. Hamurdan ceviz büyüyklüğünde parçalar kopartın. Hamur parçalarını elinlizle açın. İçine pastırma ve kaşar peynir rendesi ilave edin ve hamuru kapatın. Elinizi suya batırın ve hamuru yuvarlayın. Hamur parçalarını sıvıyağda kızartın. Afiyet olsun!