Vişneli buz çubukları malzemeler

Yarım kilo tatlı vişne

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı basamik sirme

Vişneli buz çubukları nasıl yapılır?

Vişneleri ayıklayın. Üzerine şekeri serperek karıştırın. Yaklaşık 20 dakika oda sıcaklığında bekleterek şekerin erimesini ve vişnenin suyunu bırakmasını sağlayın. Karışımı mutfak robotuna alın. Üzerine balsamik sirkeyi de ekleyerek püre haline getirin. Bu karışımı meyveli buz kalıplarının içine doldurun. Çubukları kalıpların ortasına takın, tamamen donuncaya kadar en az üç saat dondurucuda bekletin. Afiyet olsun.