Elmalı crumble malzemeler

30 gram yulaf

45 gram tam buğday unu

1 çay kaşığı tuz

50 gram Hindistan cevizi

25 gram şeker

Elmalı crumble iç dolgusu

2-3 adet elma

2 yemek kaşığı şeker

50 gram pikan cevizi

Yarım çay kaşığı tarçın

Az karanfil

Elmalı crumble nasıl yapılır?

Hamurun tüm malzemesini mutfak robotunda karıştırın. İç dolgu için önce elmaları ince ince dilimleyin. Üzerine diğer dolgu malzemelerini ekleyin ve karıştırın. 20 cm çapında yuvarlak tart kalıbına önce iç dolgu malzemesini, üzerine de hamuru yayın. 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Afiyet olsun.