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Elmalı crumble
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Elmalı crumble nasıl yapılır? Elmalı crumble tarifi ve malzemeleri

Mutfağınıza mis gibi kokular yayacak elmalı crumble nasıl yapılır? İşte elmalı crumble tarifi ve malzemeleri...

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:54:40 Güncelleme: 16:00:24

Elmalı crumble malzemeler

30 gram yulaf
45 gram tam buğday unu
1 çay kaşığı tuz
50 gram Hindistan cevizi
25 gram şeker

Elmalı crumble iç dolgusu

2-3 adet elma
2 yemek kaşığı şeker
50 gram pikan cevizi
Yarım çay kaşığı tarçın
Az karanfil

Elmalı crumble nasıl yapılır?

Hamurun tüm malzemesini mutfak robotunda karıştırın. İç dolgu için önce elmaları ince ince dilimleyin. Üzerine diğer dolgu malzemelerini ekleyin ve karıştırın. 20 cm çapında yuvarlak tart kalıbına önce iç dolgu malzemesini, üzerine de hamuru yayın. 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Afiyet olsun.

 

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