Baharatlı kabak malzemeler

5 adet orta boy kabak

3 diş sarımsak

1 çay bardağı

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı mısır unu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

Baharatlı kabak nasıl yapılır?

İyice yıkanmış kabakları hafifçe kazıyın. Kabuklarından ayırdığınız sarımsakları ağıza gelmeyecek küçüklükte doğrayın. Kabakları parmak kalınlığında şeritler halinde kesin. Doğranmış sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, soya sosu, acı toz kırmızı biber, köri, karabiber ve rendelenmiş kaşar peynirini ayrı bir kapta harmanlayın. Kabakları İlk önce zeytinyağına daha sonra mısır ununa batırın. Ardından da baharat karışımına bulayın. Yağlı kağıt kullandığınız tepsiye kabakları dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirdiğiniz kabakları, arzuya göre yoğurt ile ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.