Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban etlerinden kavurma yapacak olan vatandaşlar da "Kavurma nasıl yapılır?" ve "Kavurma tarifi" aramalarını yapıyor. Peki Kavurma nasıl yapılır? İşte kavurma tarifi...

KAVURMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

* Kavurma için 2 kg kuşbaşı

* 250 gram iç yağ

* Tuz

KAVURMA YAPILIŞI

- Kavurma yapmak için ilk olarak tencere hazırlanır ve ateşe koyulur. Tencere ısıtıldıktan sonra iç yağ koyulur ve erimesi beklenir.

- Tenceredeki yağ eridikten sonra dibine çöken et parçaları bir süzgeç ile süzülür veya alınır.

- Ardından sıcak iç yağına küçük küçük doğranan etler ilave edilir ve karıştırılır.

- Karıştırma işleminden sonra tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte pişirmeye bırakılır.

- Tencerede pişen etler arada karıştırılır ve kontrol edilir.

- Et tamamen pişinde tuz ilave edilir ve servise hazır hale getirilir.

KURBAN ETİ TÜKETMENİN PÜF NOKTALARI

Doğru yöntemlerle pişirilmediği takdirde kanserojen öğelerin oluşumuna, vitaminlerin kaybına ve besin zehirlenmelerine neden olan kırmızı etlerin, ızgara, fırın ve haşlama yöntemiyle pişirilmesi öneriliyor.

Kurban bayramında özellikle kırmızı etin tüketimi artış gösteriyor. Ancak kırmızı et pişirirken birkaç konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizde kurban kesilir kesilmez hemen evlerde çeşitli yöntemlerle pişirilir ve sonra etin kuruluğu ve sertliğinden şikâyet edilir. Oysa eti dinlendirmek ve tuzlamak kurban etinin hak ettiği lezzeti sağlayacaktır.

Özellikle Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinde büyükbaş hayvanların etlerinin en az 24 saat dinlendirilmesi, küçükbaş hayvanların ise en az 8 saat kadar dolapta dinlendirilmesi gerekiyor. Kurbanın derisi yüzüldükten sonra etler bir kez yıkanmalı sonrasında ise herhangi bir yıkama işlemine maruz kalmamalı böyle durumlarda tekrar yıkanan etler üzerinde mikro organizmalar üreyebilir.

Ayrıca bir diğer konuda eti sertleştirenin tuz olduğu öne sürülür. Bu aslında doğru olsa da pişmeden önce kaya tuzuyla eti marine etmek, etinizi hem lezzetli hem de sulu pişirmenize olanak sunacaktır.’

KAHVALTIDA KAVURMA YENİR Mİ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, kahvaltıda kurban eti yemenin sağlıklı olup olmayacağı konusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Bayram sabahı yeni kesilmiş kurban etinin kahvaltıda kavurma olarak tüketilmesi sakıncalı. Hem etin sertliğinden dolayı sindirimi zor olacağından reflü ve hazımsızlık gibi mide ve bağırsak şikayetlerine yol açabilir hem de yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına neden olabilir. Kurban etini buzdolabında en az 24 saat beklettikten sonra tüketmek gerekir." ifadelerini kullandı.

KURBAN ETİ DİNLENDİRİLMELİ

HT Pazar'dan Ömür Akkor, Kurban Bayramı öncesinde kurban etinin sağlıklı tüketimine ilişkin önemli püf noktalarını paylaştı.

Daha lezzetli bir et için: Kurban eti taze olduğu için serttir. Hızlı bir yumuşama sağlamak için bir miktar soda ile yoğrulup yarım saat dinlendirilirse biraz daha iyi bir sonuç alınabilir.

Kurban etiyle iyi bir köfte yapmak için: Etin yağlı olması gerekir. Kuzu ya da dananın boşluğundan yapılır. Köftelik et iki kez çekilmeli. İçine soğan, karabiber, kimyon ve kaya tuzu koyabilirsiniz. Maydanoz, ekmek içi, sarmısak ve pul biber de konabilir. Köftenin içi bir miktar pembe kalmalı, tam pişerse protenin değerini kaybeder.

Kurban etiyle iyi bir haşlama yapmak için: İncik ve boyun çevresi gibi etin en sert kısımları ayrılır. Ocakta 2.5 saat, düdüklü tencereyle 1 saat haşlanır. Havuç, patates, soğan ve kereviz lezzet verir. Pişmeye yakın karabiber ve taze baharat demeti tadını yükseltir. Haşlanmış eti suyunda saklamak gerekir.

Kurban etiyle iyi bir saklamalık kavurma yapmak için: İyi ayıkladığınız kol veya but etini kullanmalısınız. Etin birkaç bölgesini bir arada kullanmak kavurma için uygun olmaz çünkü her taraf eşit sürede pişmez. Önce etin kendi yağlarını tencereye koyup eritin. Ardından içine kuşbaşı doğradığınız eti ilave edin. Kilo başına 11 gram kaya tuzu ilave edin. İsterseniz bir bardak su ekleyebilirsiniz. Et suyu çekene kadar en az 1.5 saat kısık ateşte pişirin. Kavurmada et dağılana kadar pişmez. Çünkü soğurken de pişmeye devam eder. Son 15 dakika tadım yapıp eti kontrol edin. Kavurmayı kendi yağıyla beraber cam kavanozlarda saklayın.

Kurban etiyle iyi bir Karadeniz kavurması yapmak için: Kendi yağı ve but ya da koldan doğranan kuşbaşıyla yapılır. Tonya tereyağı ve ince kıyılmış soğan ilave edilir. Soğan asitli yapısıyla pişmeyi hızlandırır. Etin kendi suyu, piştikten sonra içinde kalmalı ve kısık ateşte pişirilmelidir. 1 kilo ete 11 gram kaya ya da deniz tuzu ilave edilmelidir. Tereyağınız tuzluysa buna dikkat etmelisiniz. Dilerseniz yanına bir pilavla servis edebilirsiniz.

Kurban etiyle iyi bir ızgara terbiyesi yapmak için: Yoğurt, riviera zeytinyağı ya da ayçiçek yağı, Antep biber salçası, dövülmüş sarmısak, karabiber, zahter, kaya tuzu kulanılmalı. Terbiyelenen et, en az 24 saat dolapta dinlendirilmelidir.

