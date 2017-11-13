Tarih öncesinden kalma köpekbalığı

Portekizli bilim insanları, ülkenin Algarve sahilinde balıkçıların yakaladığı tuhaf bir balığın, dinozorlar çağından kalma bir köpekbalığı türü olduğu iddiasında bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 300’den fazla dişi olan köpekbalığı, sadece 150 santimetre uzunluğunda. Buna rağmen diğer köpekbalıklarına bile aniden saldırabilen güdüye sahip olduğu belirtiliyor. Yakalanan köpekbalığının türünün 80 milyon yıl öncesine dayandığı ileri sürülüyor.

köpekbalığı

PORTEKİZ

dinozor çağından kalma köpekbalığı