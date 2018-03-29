Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na “tarihi eser niteliğindeki çok değerli ikonaların satılmaya çalışıldığı” ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, ikona satışının Beşiktaş 4. Levent’te bulunan bir işyerinde yapılacağını belirledi. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre bu satışı gerçekleştireceği öne sürülen Rum asıllı E.İ. adlı kadın ile satışa aracılık eden gümrük müşaviri M.O. yakalandı. Kadının otomobilinin bagajında bulunan 11 adet ikonaya da el konuldu.

NOEL BABA DA VAR

Uzmanlar ikonaları inceledi; 2’sinin de 19. yüzyıla ait kiliselerde bulundurulan Aziz Nikolas (Noel Baba) ve Aziz Georgios portresi olduğunu, 8’inin de evlerde bulundurulabilecek nitelikte olduğunu tespit etti. Uzmanlar, ikonalardan birinin de sahte olduğunu belirledi.

‘SATMAYACAKTIM’

İkonaların kendisine ait olduğunu, satmak gibi bir niyetinin bulunmadığını iddia eden E.İ., “Evimi taşıyacaktım, taşınma sırasında ikonalar zarar görmesin diye bir arkadaşımın ofisine emanet olarak koyacaktım” dedi. Her iki kişi hakkında da tarihi eser kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu” kapsamında, evlerde bulundurulması, taşınması, devri ya da satışının Kültür Bakanlığı’nın izin ve onayı ile olması gerektiğinden, iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Eserler, Ayasofya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İKONA NEDİR?

Doğu Hıristiyan geleneğinde kutsal kişi ve olayların konu edildiği, duvarlara ya da ahşap levhalar üstüne yapılmış tasvirlere, kiliseleri süsleyen sabit ve/veya taşınabilir İsa, Meryem ve azizlerin resimlerine verilen isim.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER