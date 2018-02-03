Yaklaşık 350 yıllık bir geçmişi bulunan Eskişehir'in Han ilçesindeki hamam, atıl vaziyetten kurtarıldı. 4. Murad zamanında yapılan tarihi eser, artık Han'ın tarihine ışık tutacak. İlçede yapılan sempozyum ve festivallerde oluşan eserlerin sergilendiği hamam, büyük bir projenin de temelini oluşturuyor.

İHA'nın haberine göre hamam hakkında bilgi veren Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, yapının önceden kaderine terk edildiğini söyledi. Başkan Şanlı, "4. Murad burada 350 odalı bir han, hamam ve çeşme yaptırıyor. Bir de Kızıl Kilise'yi torunu Hüsrev Paşa adına restore ediyor ve Hüsrev Paşa Camii ortaya çıkıyor. Geçmişte bizim buralar tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğu için kervanlar ile gelen insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Bu hamam son zamanlarda atıl bir duruma gelmiş, kaderine terk edilmişti. Biz de, burayı sanat galerisi haline getirelim dedik" ifadelerine yer verdi.

"AMACIMIZ ULUSLARARASI SANAT KÖYÜ KURMAK"

Hamamda toplanan eserlerin aslında büyük bir projenin ilk adımlarını oluşturduğunu kaydeden Başkan Şanlı, "'Han'da Bahar Çiçekleri Kültür ve Sanat Festivali' yapıyoruz. Sonbaharda da 'Han'da Sanat ve Dostluk Sempozyumu' yapıyoruz. Bu yıl her ikisini de 3'üncü kez düzenlemiş olduk. Dünyanın değişik kesimlerinden sanatçılarımız geliyor, meydanda buluşarak burada bulunan eserleri ortaya çıkarıyorlar. 2018 yılında da 4'üncü kez düzenleyeceğiz. Bu amaçla resimleri envanter halinde getiriyoruz.

Amacımız Uluslararası Sanat Köyü kurmak. Bu projemiz var ve bunu hayata geçirmemiz için şimdiden bunun alt yapısını hazırlıyoruz. İtalya'da bir sanat köyü var ve inşallah biz de İtalya'dan sonra büyük bir sanat köyü inşa edersek, tüm dünyadaki ve Türkiye'deki sanatçıları ilçeye çekeceğiz. Burada hem atölyelerinde çalışsınlar hem konaklasınlar hem de yöre halkı yerel ürünlerini satarak ekonomilerine katkı sağlansın. Böyle bir düşüncemiz var. Tabii işin henüz 2'nci basamağındayız. Envanter arttıkça, projemiz gelişecek ve ilçemiz dünyaya tanıtılacak" dedi.

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