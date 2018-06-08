Reuters haber ajansı tarafından, 12 Haziran Salı günü Türkiye saatiyle gece yarısı gerçekleşecek olan tarihi buluşma için Kuzey Kore liderinin 2 gün erken Singapur'a ulaşacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD'nin Kore bölgesinin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki görüşlerini paylaştığını belirtirken, Başkan Trump'ın Singapur'a "umutlu" bir şekilde gittiğini kaydeden Pompeo, "Fakat dikkatli olacak. Daha önce ne kadar kötü anlaşmalar yapıldığını gördük. Trump kötü bir anlaşmaya yanaşmaz." diye konuştu.

SİNGAPUR'DA KIM'E BENZEYEN KİŞİYE SORGULAMA

Singapur Changi Havalimanı'nda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzerliğiyle dikkat çeken kişi sorguya alındı. Kendisini "Howard X" olarak tanıtan Hong Kong asıllı adam, Singapur polisi tarafından durdurularak çantasının arandığını ve gözaltına alınarak yaklaşık 2 saat sorgulandığını belirtti.

Howard, polisin kendisine, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin gerçekleşeceği Sentosa adasından ve Trump'ın Singapur ziyareti sırasında konaklaması beklenen Shangri-La Otel'den uzak durmasını söylediğini ileri sürdü.

Howard, "Polis, bana siyasi görüşlerimi ve diğer ülkelerde herhangi bir protestoya katılıp katılmadığımı sordu. Onlara, hiç bir ayaklanmaya katılmadığımı ve asla katılmayı planlamadığımı ve bunu asla Singapur'da yapmayacağımı söyledim." dedi.

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