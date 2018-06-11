Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile 12 Haziran'da gerçekleştireceği tarihi zirve için Singapur'a giden ABD Başkanı Donald Trump, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüştü.

Tarihi zirveye saatler kala taraflar son görüşmelerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, yarın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile gerçekleştireceği tarihi zirve için geldiği Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

Basına açık yapılan görüşmede Trump, "Yarın çok önemli bir toplantımız var, şu anda her şey çok yolunda gidiyor" diyerek olumlu mesaj verirken, Singapur Başbakanı Loong'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Nükleer silahsızlanma ve bölgedeki nükleer krizin görüşüleceği zirvede iki ülke heyeti 2 saatlik görüşme yaptılar. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmelerin detaylı ve önemli olduğunu belirtti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı (KCNA) 12 Haziran'da yapılacak görüşmeler için "Geniş ve kapsamlı görüş alışverişi" olacağını açıkladı.

Singapur'da yapılacak tarihi zirvenin sadece hazırlıklarının 15 milyon dolara mal olması eleştiri toplarken Singapur Başbakanı Loong harcamaları "zahmete değer" olarak değerlendirdi.

Öte yandan Singapur Başbakanı öğle yemeğinde 14 Haziran'da 72 yaşına girecek Trump için doğum günü pastası ikram etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, "Erken doğum günü kutlaması" ifadeleri ile paylaşıldı.

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