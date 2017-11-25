Habertürk Gazetesi’nin kuruluşunda da yer alan gazeteci Haldun Tarık Dağlıoğlu’nu kaybettik. Sürekli basın kartı sahibi, 2 çocuk babası Dağlıoğlu, zatürree teşhisi nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, deneyimli gazeteci Haldun Tarık Dağlıoğlu, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun oldu. 1981’de Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’na girerek gazetecilik yolunda ilk adımı attı. 1985’te mezun oldu. Mesleğe, 1982’de sayfa sekreteri olarak başladı. Hürriyet Gazetesi’nde uzun yıllar editör olarak çalıştı. Ocak 2009’dan 2015’e kadar Habertürk’te editör olarak görev yaptı. Dağlıoğlu, son olarak Milliyet Gazetesi Gece Yazı İşleri Müdürü’ydü. Dağlıoğlu’nun cenazesi, bugün Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.