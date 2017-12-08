Ali Benli'nin (36), ilçeye bağlı Aşağıçağlar köyü Tilki Deresi mevkisinde 18 Eylül 2013'te kendisine ait pat pat tabir edilen tarım makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayı şüpheli bulan jandarma yeniden soruşturma başlattı.

Ekipler soruşturma kapsamında Benli'nin eşi F.B (35) ile aralarında ilişki olduğu öne sürülen B.B'yi (35) gözaltına aldı. B.B'nin, F.B'nin yönlendirmesiyle Benli'yi başına taşla vurup öldürdüğü, olayı trafik kazası gibi göstermek için aracı dereye yuvarladığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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