Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ramazan fırsatçılarına karşı 3 markette ucuz et satışıyla piyasayı regüle ettiklerini belirterek, “Benim eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” dedi. Ramazan öncesi et fiyatlarını frenlemek için ucuz et satan market sayısı artırıldı. Et ve Süt Kurumu’nun sağladığı ürünle kilogramı 31 liradan kuşbaşı, kilogramı 29 liradan kıyma satan A101 ve BİM’e, Migros da eklendi. BİM ve A101, kasım ayından bu yana yaklaşık 45 bin ton piyasaya göre daha düşük fiyattan et sattı.
TBMM’de, Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette et fiyatlarıne değinen Fakıbaba, “Dar gelirli kardeşlerime ramazanda yarım kilo eti 14.5 liraya satıyorum. Daha ne yapayım?” dedi. 3 zincir market dışında kalan market ve kasaplarda satılan kırmızı et fiyatlarının yüksekliğinin hatırlatılması üzerine Fakıbaba, “Pahalı satanlar da ister istemez bu fiyata ayak uydurmak zorunda. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” diye konuştu. Fakıbaba, kırmızı et üreticisine mayıs ayında süt, besi, damızlık, koyun ve keçi için toplam 850 milyon lira destek ödemesi yapılacak” dedi.
‘1 KG SÜTÜ 1.3 KG YEME EŞİTLEDİK’
Kurdaki artış, ithal edilen kesif yem fiyatlarını yükseltti. Üreticiye verdikleri destekleri artırdıklarını kaydeden Fakıbaba, şunları söyledi: “Bir mekanizma kurduk, parametresi yem fiyatları. Parite şöyle: 1 kg süt eşittir 1.3 kg yem. Buna göre fiyat ayarladık. Örgütlü olduğu zaman süte desteği 7’den 12 kuruşa, soğuk süte desteği 6’dan 10 kuruşa, sıcak süte desteği 3’ten 5 kuruşa yükselttik. Yarın süt fiyatı 1.53’ten 1.70’e çıkarsa bunları hemen düşürürüz.”
Gaziantep’te Genç Çiftçi Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe de katılan Fakıbaba, “Geldiğim günden beri söylüyorum, bu ülke et ithal eden değil et ihraç eden bir ülke haline gelecek. Çünkü bir ülke kendi gıdasını üretemiyorsa tam bağımsız olamaz” dedi.
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