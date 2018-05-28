Sivas'ta taşımacılık yapan Gültekin Kaymak, Ulaş ilçesindeki Tecer bölgesinde taş ocağından mıcır yüklediği TIR'ıyla kent merkezine hareket etti. Kaymak, Kayseri-Sivas karayolu Taşlıdere mevkisindeki denetim istasyonuna girdi. Ancak iddiaya göre, taş ocağındaki kantarda 41 bin 50 kilo olarak tartılan araç, denetim istasyonundaki tartımda 42 bin 30 kilo çıktı.

Geçiş sınırının 42 bin kilo olduğu istasyonda 30 kilo fazla yük bulunduğu gerekçesiyle Gültekin Kaymak'a bin 800 lira cezai işlem uygulandı. Kaymak cezaya itiraz etti. İstasyon çalışanlarına taş ocağındaki kantarın evrakını gösteren Gültekin Kaymak, yükünün 41 bin 50 kilo olduğunu söyleyerek Yol Kenarı Denetim İstasyonu'ndaki kantarın fazla tarttığını iddia etti.

Denetim İstasyonu personelini tekrar tartmaya ikna edemeyen Kaymak, TIR'ı kantarın üzerine çıkararak kullanıma kapattı. Yaklaşık 6 saat boyunca aracını kantardan çıkarmayan Gültekin Kaymak, kantarın yanlış tarttığını ispat etmek için TIR'ın yeniden tartılmasını istedi.

İstasyon çalışanları ise ikinci kez tartımın yasak olduğun belirterek geçişe izin vermedi. Bu sırada, diğer ağır tonajlı araçlar ise tartıya uğramadan kantarın yanından geçerek yollarına devam etti.

İKİNCİ TARTIMDA 41 BİN 980 KİLO ÇIKTI

Uzun süren ikna çabalarının ardından Gültekin Kaymak, TIR'ı ikinci kez tarttırmayı başardı. İkinci tartımda ise TIR'ın ağırlığı 41 bin 980 kilo çıktı.

Denetim istasyonu yetkilileri açıklama yapmazken, ilk kesilen para cezasının geçerli olacağı öğrenildi.

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