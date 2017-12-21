Taşerona kadroda son durum ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeron işçilerin kadroya alınacağı müjdesini vermesinin ardından yaklaşık 900 bin taşeron işçi, kadronun ne zaman verileceğini merak ediyor. Hükümetin taşeron ile ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ederken, son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, taşerona kadroda son durum ne? Taşerona kadro ne zaman verilecek? KİT'lere kadro var mı?
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK? MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'DAN AÇIKLAMA
Taşeron işçilerin büyük bir merakla beklediği kadronun ne zaman verileceği sorusunun yanıtı son dakika açıklaması ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bakan Ağbal yaptığı açıklamada taşeron düzenlemesini yılbaşından önce hayata geçireleceğini duyurdu. İşte Naci Ağbal'ın yaptığı açıklama:
"Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz."
KİT'LERE KADRO VAR MI?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor.
Özellikle KİT'lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na iletmişti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.
Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemeyi bu yıl içerisinde yasalaştırmayı amaçlayan hükümet, yılın bitimine sayılı günler kala çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıklarının yürüttüğü çalışmada sona gelindi.
Taşeron işçileri kadroya kavuşturacak düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılması ve ardından hızlı bir şekilde yasalaşması yönünde adımların atılması öngörülüyor.
ÖNCE SINAV, SONRA GÜVENLİK SORUŞTURMASI
Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak.
Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak.
Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak.
TAŞERONA KADRO KHK İLE VERİLECEK
TBMM'de edinilen bilgiye göre kamuda çalışan taşeron işçilere kadronun KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile verileceği öğrenildi.
TAŞERON KONUSU HAKKINDA KİMLER NELER SÖYLEDİ?
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