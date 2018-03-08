Taşeron sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan taşeron işçilerin sınav süreci, 20 gün sürecek ve ardından sınav kuruluna itirazlar alınacak. İtirazların incelenmesinin ardından da taşeron sınav sonuçlarını gösteren kesin listeler ilan edilecek. Peki taşeron sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için hazırlamış olduğu internet sitesi olan www.altisveren.gov.tr adresinde taşeron düzenlemesine ilişkin Usul ve Esaslar yer almaktadır. Bu usul ve esaslar, 24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de Kanun Hükmünde Kararnamesi'nden alınmış ve yayımlanmıştır. Buna göre, taşeron sınav sonuçları yaklaşık 10 günlük süreçte açıklanacak ve böylece kadroya geçişler başlayacak.

Taşeron sınav sonuçları için ilk aşamada 23 Mart'tan itibaren başlayacak. Sınav kuruluna itirazlar bu tarihte başlayacak ve 26 Mart'ta sona erecek. Ardından da itirazlar incelenecek ve sonrasında ise taşeron sınav sonuçlarını gösteren kesin listeler ilan edilecek. Taşeron sınav sonuçları ve kesin listelerin ilanı 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında olacak.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı. Takvimin işlemeye devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Dünden beri kamuoyunda sınav sürecinin başladığına dair haberler var ama sınav süreçlerimiz çok daha önceden başladı. Örneğin biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Sosyal Güvenlik Kurumumuzda ilk sınavlarımızı 26 Şubat'ta yapmaya başladık. Çalışma Bakanlığı olarak da süreçlerimizi hızlı şekilde tamamlamaya da çalışıyoruz. Şu anda 7 bin 500 kardeşimizin kadro geçişiyle ilgili işlemler devam ediyor. Aşama aşama sınav süreçlerimiz 81 ilimizde sürüyor. Biz Bakanlık olarak sözlü bir sınav yapmayı tercih ettik. Bu anlamda sınav sürecimizden sonra inşallah kadroya geçiş çalışmalarını 3 Nisan sabahına kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

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