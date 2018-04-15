Türkiye'nin dört bir yanında taşeron işçilerin kadroya geçişi kutlanıyor. Taşeron işçiler 2 Nisan'dan itibaren kadroya geçmeye başlamıştı. İşte ajanslardan gelen il il kadro sevinçleri...

Elazığ'da "Taşerona elveda kadroya merhaba" programı

Elazığ’da "Taşerona elveda kadroya merhaba” programı düzenlendi. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası tarafından Mamurat'ül Aziz salonunda “ Taşerona elveda kadroya merhaba” programı düzenlendi. Kurban kesimiyle başlayan programa Sendikanın Genel Başkanı Baki Gülbaba, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet demirdağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, STK temsilcileri, kadro alan işçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin inanılmaz bir mücadele içinde olduğunu belirten Sendikanın Genel Başkanı Baki Gülbaba;"Rabbim Cumhurbaşkanımızın yolunu açık etsin. Türkiye insanlığın umudu. Bu topraklardan yeniden bir güneş bir ışık yükselecek. Dünya o güneşi o aydınlığı bekliyor. Batı bitti batılı parazitma bitti. Amerika bitti, Rusya bitti, İngiltere bitti, Fransa bitti Batılıların batılı ideolojinin, batılı felsefenin 8 milyar insana söyleyeceği hiçbir şey kalmadı. Ama biz kıyamete kadar yaşayacağız. İnsanlığa adaleti, özgürlüğü, barışı Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu millet verecek. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

İnanılmaz bir huzur ve coşku içerisinde olduklarını dile getiren Gülbaba, “İşyerlerimize, evlerimize huzur geldi. Biz iki şeyden vazgeçmeyiz bir emeğimizden, birde vatanımızdan vazgeçmeyiz. Çok haksızlıklar yaşadık. Çok sıkıntılar yaşadık. Artık geride kalsın istiyoruz.Neresinden bakarsanız bakın hayatımızın en güzel yıllarını verdiğimiz hastanelerde ortalama 10 yılımızı çaldılar. Günümüzün en güzel saatlerini yaşamımızın en güzel yıllarını hizmet ettiğimiz hastanemiz, Taşeron sistemi medeniyle çok kıymetli 10 yılımızı aldı götürdü. Çok hizmet ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ağzını açma, soru sorma, itiraz etme, başını öne eğ ve çalış. Buna mecbursun çünkü sen Taşeronsun yani sen kölesin. Bizim hiçbir hastanemizde hiçbir başhekimiyle hiç bir kurumla bir sorunumuz olmadı. Bizim sorunumuz taşeron sistemin kendisiyleydi. Biz bu sistemi reforma etmek değil külliyen tarihe gömmek istiyorduk ve arttık oldu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program plaket töreni ve pasta kesimi ile sona erdi.

Dalaman’da kadroya geçtiler, lokma döktürdüler

Dalaman Devlet Hastanesi’nde taşeron olarak çalışan personel kadroya geçmelerinin ardından lokma hayrı yaptı. Kadroya geçen çalışanlar, “Taşerona elveda kadroya merhaba, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz.” yazılı pankart açtılar.

Hastane bahçesindeki lokma ve dua programına Dalaman Ak Parti İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman Devlet Hastanesi Başhekimi Birsen İlhan, Hastane Müdürü Cankur Can, Dalaman Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Korkut Ekinci ve hastane çalışanları katıldı.

Kadroya geçen işçiler, “Dalaman Devlet Hastanesinde taşeron çalışan işçiler olarak hükümetimiz ve devletimizin taşeron işçileri kadroya geçirmesinden dolayı hastanesi bahçesinde lokma ve dua programı yaptık. Bizlere kadro verilmesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandılar

Dalaman Devlet Hastanesi’nde aşçı, garson, veri hazırlama, hasta karşılama ve yönlendirmede, temizlik, güvenlik ve teknik hizmetlerde görev yapan toplam 36 personelin kadroya geçtiği öğrenildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları kadro sevincini kutladı

Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan personeller kadroya geçme sevincini pasta keserek kutladı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Murat Kalıpçı, Toplum Sağlığı Sorumlu Hekimi Dr. İsmail Doğan, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve kurum çalışanları kutlamada personelin sevincine ortak olarak kadroya geçen personellerine hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde Kadro Sevinci

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinin çeşitli birimlerinde taşeron olarak çalışan işçiler, kadro almanın heyecanını yaşadı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinin çeşitli birimlerinde taşeron personel olarak çalışıyorken son düzenlemenin ardından daimi işçi statüsü kazanan çalışanlar hastanenin Gaffar Okkan Toplantı Salonunda düzenlenen kutlama programında bir araya geldi. Çalışanlar mutluluklarını pasta keserek kutlarken İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge de, kadro alan çalışanların sevinçlerini paylaştı. Doç. Dr. Uğur Bilge, burada yaptığı konuşmada, "Coşkunuza, sevincinize ortak olmak için burada bir aradayız. Sağlık camiası büyük bir aile ve her birinizin yaptığı iş bizim için çok değerli. Hastalarla iletişim halinde ve hastaya dokunan son noktamızdasınız. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kamudaki taşeron sistemi kaldırılarak devletin kadrolu işçisi oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun, hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

"Bizler de sizler kadar sevinçliyiz"

Programda Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü de yaptığı konuşmada; “Taşeron siteminde çalışanlarımızın sıkıntıları vardı. 'Maaşımız ne zaman yatacak, işten çıkarılır mıyım?' diye korkuları oluyordu. Artık aramızda taşeron yok, hepiniz kadrolu işçimiz oldunuz. Bundan sonra iş güvenceniz var, maaşlarınız gününde yatacak. Bu moralle bu sevinçle daha verimli ve daha mutlu çalışacağınıza eminim. Bizler emin olun ki en az sizler kadar sevinçliyiz. Bu süreçte emeği geçen herkese irade koyanlara şükranlarımızı sunuyorum. Kadrolarınız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hastane idaresince düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ve hastane idarecileri katıldı.