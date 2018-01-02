Taşerona kadro başvuruları bugün itibarıyla başladı. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin büyük heyecanla beklediği kadro başvurusunun başlamasıyla birlikte, kadro başvurularının nasıl yapılacağı, kadro başvurularının ne zaman biteceği ve başvuru evrakları büyük merakla araştırılıyor. Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçileri, başvuruları nereden yapacağını internet üzerinde sorguluyor. Peki Taşerona kadro başvurusu nasıl yapılır? Taşeron başvurusu ne zaman bitiyor? Taşeron başvurusu evrakları nelerdir?
TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Taşerona kadro başvurusu için beklenen gün geldi ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisi kadrolu pozisyonda çalışmak için başvurularını yapmaya başladı. Bir yandan da başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru için ne gerektiği ve başvuruların ne zaman sona ereceği büyük merakla araştırılıyor. İşte taşeron başvurusunda tüm detaylar...
Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.
BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU FORMU
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU FORMU
ÖRNEK SULH VE FERAGAT DİLEKÇELERİ
TAŞERON BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER/EVRAKLAR
TAŞERONA KADRO SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
1- Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri (kadroya geçecekleri) kurumlara başvuru yapacak.
2- İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.
3- Sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek
4- Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak şartı aranacak
5- Geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
TAŞERONA KADRO SINAV TARİHLERİ
Kadrolu pozisyonda çalışmak için başvurularını gerçekleştirecek olan taşeron işçileri, başvuru sonrasında üç aşamalı olarak yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere sınavlara tabi tutulacaktır.
3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçilere sınav yapılacak. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018 tarihine kadar kadroya geçmiş olacak.
GAZİOSMANPAŞA'DA İLK MÜRACAATLAR YAPILDI
Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular başladı.
Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü.
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de işçiler evraklarını ilgili personele teslim etti. Başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu söyledi.
Çevresindeki herkesin kadro heyecanı yaşadığını belirten Özgeç, "Taşeron işçilerin kadroya alınacak olması ailemdeki en küçük kardeşimi, akrabaları mı bile mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin. Kadro başvurularımızı yaptık, inşallah imzamızı atacağız bugün. 2,5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Ben onlar adına da seviniyorum. Durumu olmayan insanlar da var aramızda, inşallah onlar için de hepimiz için de iyi olacak." dedi.
Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2,5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.
Teşoran işçilerin kadroya alınmasının, çalışmadaki verimi arttıracağını vurgulayan Kıran, "Taşeron bizim belimizi bükmüştü zaten. Kadroya geçmek çok güzel bir şey, inşallah hayırlı olur. Devletimizden bu konuda bizleri düşündükleri için Allah razı olsun. Bizim elimizden tuttukları için Allah razı olsun. İnşallah bu verim daha da artacak. Arkadaşlarımızın morali yükseldi, herkesin morali iyi. Devletimiz de bunun karşılığını alacak inşallah, pişman olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Temizlik işçisi İlhan Yardibi de "İnanın çok güzel bir duygu. Cenab-ı Allah devletimizden, halkımızdan razı olsun. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu. İnsanı yoruyordu, yıpratıyordu, çok baskı altındaydık. Allah devletimizden razı olsun ki bu güzel günleri bize gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
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