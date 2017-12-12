Taşıt kredisinde kurallar değişti

Buna göre bankalar, fiyatı 100 bin liraya kadar olan araçların yüzde 70'ine kadar olan bölümüne kredi verebilecek. Fiyatı 100 bin liranın üzerinde olan araçlarda ise, 100 liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, üzerindeki bölüm için yüzde 50'si oranında kredi kullandırılacak.

Daha önce bu değerler 50 bin lira olarak belirlenmişti.

2013’ten önce ise tüketiciler oto fiyatının yüzde 80’ine kadar kredi kullanıp, 60 aya kadar taksit yapabiliyordu.

Resmi Gazete'de yayınlanan tam metin şöyle:

"Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”