Tayland'daki Tham Luan Mağaraları'nda 23 Haziran'dan bu yana mahsur durumda kalan 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki antrenörlerini kurtarma çalışmalarından acı haber geldi.

Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten bir dalgıcın hayatını kaybettiği belirtildi.

Tayland donanma kumandanı Arpakorn Yookongkaew yaptığı açıklamada, kurtarma ekibinde yer alan eski bir donanma dalgıcının su altındayken hayatını kaybettiğini duyurdu. Dalgıcın çocukların kurtarılması için hazırlanan yola oksijen tüpleri yerleştirmekle görevli olduğu ve ölüm nedeninin oksijen eksikliği olduğu belirtildi.

Arpakorn yaptığı basın toplantısında, "Buna rağmen, görevimizi tamamlayana kadar devam edeceğiz. Artık tüm koşulların hazır olmasını bekleyemeyiz çünkü durum bizi buna zorluyor. Aslında çocukların bir süre daha mağaranın içinde güvende kalabileceğini düşünüyorduk fakat koşullar değişti. Sınırlı bir zamanımız var" ifadelerini kullandı.

Mağarada mahsur kalan 13 kişinin aynı anda çıkarılamayabileceği belirtilirken, mahsur kalanların tamamına dalış maskeleri takıldığı ifade edildi. Ancak çocukların birçoğunun yüzme bilmemesi ve çıkış yolunun profesyonel dalgıçlar için bile tehlikeli olarak görülmesi kurtarma çalışmalarının taşıdığı riskler açısından endişe yaratıyor.

Yetkililerin mağarada mahsur kalan 13 kişiyi olabilecek en kısa süre çıkarmaya karar verdiği belirtilirken, bunda Cumartesi günü bölgede beklenen yoğun yağışın etkili olduğu kaydedildi. Yoğun yağışla birlikte mağaradaki su seviyesinin daha da yükselmesinden ve çıkış yolunun bazı bölümlerinin çok daha tehlikeli hale gelmesinden endişe ediliyor. Mağaradaki suyun tahliye edilmesine yönelik çalışmaların ise su seviyesini azaltması ve böylece çocuklara kurtarma operasyonu sırasında dalış ekipmanlarından bağımsız nefes alabilmeleri için kafa boşluğu yaratılması ümit ediliyor.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki antrenörleri futbol maçından sonra Tham Luan Nang Non mağaralarına keşif yapmaya girmiş ancak bastıran Muson yağmuru nedeniyle çıkış yolları kapanınca mağarada mahsur kalmışlardı. Mahsur kalan çocuklar 9 gün boyunca kurtarma ekipleri tarafından bulunamamışlardı.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, donanma dalgıçlarının çocukların bulunduğu noktaya ulaşarak ilaç ve gıda takviyesi yaptıkları ifade edildi.